Автобус с 53 мигрантами из Узбекистана застрял в снегу под Нур-Султаном

CentralAsia (UZ) - Автобус с 53 ехавшими в Россию гражданами Узбекистана застрял в снегу под Нур-Султаном, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции (ДП).

«На северной объездной дороге в снежном сугробе застрял пассажирский автобус, следовавший в город Петропавловск. 53 пассажира – граждане Республики Узбекистан направлялись в Российскую Федерацию. С помощью сотрудников полицейского автопатруля автобус был вызволен из снега. Пассажиры размещены в гостинице», - говорится в распространенном 28 января сообщении.

Как уточнили полицейские, благодаря принятым мерам за два последних дня спасено и эвакуировано 64 человека, в том числе три роженицы.

«Всю ночь сотрудники полиции работали по вызволению автомашин, которые остались в снежном плену. (…) В настоящее время спасательные работы продолжаются», - добавили в ведомстве.

Напомним, что два года тому назад ввтобус, перевозивший граждан Узбекистана, сгорел в январе на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области. В автобусе находились 57 человек, 52 из которых погибли на месте. Все погибшие – граждане Узбекистана. Двое пассажиров и три водителя спаслись. Самому старшему из погибших было 50 лет, самым молодым – всего по 19 лет.