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  28 января 2020
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Делегация из Туркменистана примет участие в министерской встрече с участием Майка Помпео в Ташкенте

CentralAsia (TM) -  Туркменская делегация примет участие во встрече министров в Ташкенте в формате «Центральная Азия – США» («С5+1»).

Как сообщает госинформагентство ТДХ, во время встречи в Узбекистане будут рассмотрены вопросы развития регионального партнерства в экономике и энергетике, противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, трансграничной преступности и торговли людьми, а также тема урегулирования ситуации в Афганистане.

По данным РИА Новости, свое участие в мероприятии уже подтвердил Госсекретарь США Майкл Помпео, который с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

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