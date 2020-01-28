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  28 января 2020
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В Туркменистане в больнице ограничили использование лифтов после гибели санитарки

CentralAsia (TM) -  Два месяца назад издание Turkmen news сообщило, что в Лечебно-консультативном центре Туркменистана им. С. А. Ниязова из-за неисправного лифта погибла санитарка. С тех пор в медучреждении отключены три из четырех имеющихся лифтов, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

У единственного работающего лифта дежурит человек, который транспортирует инвалидов-колясочников и пациентов на носилках. Сопровождающие врачи и родственники пользоваться лифтом не могут. Медработники и посетители, несмотря на возраст и состояние здоровья, поднимаются и спускаются по лестницам.

По словам одного из технических работников Центра, заявка на необходимые запчасти для лифтов была отправлена, но как скоро они поступят и поступят ли вообще, неизвестно.

– У нас не только с лифтами проблема. Электропроводка, канализация, вентиляционные фильтры и многое другое уже давно требует ремонта, – отметил рабочий.

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