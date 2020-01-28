Казахстан эвакуирует из Ухани 61 студента и поместит их на карантин

CentralAsia (KZ) - Из китайского города Ухань будет эвакуирован 61 казахстанский студент. По прибытию на родину они будут помещены в изолятор на двухнедельный карантин, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин на пресс-конференции 28 января, передает vlast.kz.



- Вопрос о студентах и гражданах Казахстана, пребывающих в Китае: как было объявлено сегодня утром, наше правительство обратилось к правительству КНР с намерением организовать эвакуацию 61 нашего студента из города Ухань. Спецборт будет сопровождаться нашими врачами в защитных костюмах и масках, - сказал Бекшин.

Он добавил, что по прибытию самолет будет продезинфицирован, а студенты помещены в изолятор на 14-дневный карантин.

- Мы ждем согласования с китайской стороной о полете нашего самолета. Мы ожидаем возврат наших туристов и других граждан. Именно по этой причине закрыть границу невозможно, - отметил Бекшин.