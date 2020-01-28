Делегация международной коалиции «Cotton Campaign» посетит Узбекистан

CentralAsia (UZ) - С 29 января по 6 февраля в Узбекистане с рабочим визитом будут находиться представители международной коалиции «Cotton Campaign».

По информации псольства Узбекистана в США, в состав делегации «Cotton Campaign» вошли представители неправительственных правозащитных организаций «Сеть ответственных закупщиков», «Human Rights Watch», «Центр солидарности», «Узбекско-германский форум», а также «Мониторинговая миссии по трудовым правам в Центральной Азии».

В рамках визита члены коалиции встретятся с руководством министерств труда, сельского хозяйства, юстиции, инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Ассоциации «Узтекстильпром», Конфедерации работодателей Узбекистана и Федерации профсоюзов Узбекистана.

Запланирована также отдельная встреча с председателем Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительном труду, Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой.

Ожидается, что в ходе данных встреч будут обсуждены итоги хлопковой страды 2019 года и эффективность предпринятых мер по недопущению использования принудительного труда, ход реализации «дорожных карт», направленных на исключение факторов, способствующих принудительному труду, а также наращиванию взаимодействия с гражданским обществом в данной сфере.

Члены коалиции также будут принимать участие в брифинге Международной организации труда о предварительных результатах мониторинга сбора хлопка.

Напомним, что год назад Cotton campaign сообщили, что бойкот узбекского хлопка остаётся в силе.

Бойкот узбекского хлопка начал расширяться с 2008 года, когда коалиция из ряда международных правозащитных организаций объединилась в Cotton campaign и начала кампанию за отмену детского и принудительного труда в узбекском хлопководстве. 313 текстильных компаний и производителей одежды в мире взяли и сохраняют обязательство сознательно не использовать хлопковое сырье из Узбекистана.

Здесь список мировых брендов, бойкотирующих узбекский хлопок, среди них такие компании, как Adidas, Amazon, Burberry, Balenciaga, Kelvin Klein, Nike, H&M, Gap, Gucci, Disney и другие.

Cotton Campaign – это международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка. Благодаря ее работе многие ведущие бренды и компании в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка и текстиля из-за наличия фактов детского и принудительного труда.