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  28 января 2020
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Таблица освоения привлеченных кредитов в Узбекистане по каждому региону в 2018-2019 годах

CentralAsia (TJ) -  Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана предоставило данные по освоению привлеченных кредитов по каждому региону в 2018 и 2019 годах.

Так, в столице освоено и реализовано кредитов на сумму $ 1226,4 млн за 2019 год, что превышает прошлогодние показатели (2018 год) на $ 801.2 млн.

Привлечение и освоение кредитов идет по всем регионам страны, наглядно это видно в приведенной таблице (в млн $):

2018

2019

Ташкентская область

20,5

295,9

Хорезмская область

11,7

185,5

Ферганская область

73,2

332,8

Сырдарьинская область

69,1

197,8

Сурхандарьинская область

39,3

148,8

Самаркандская область

25,57

189,7

Наманганская область

60,4

248,2

Навоийская область

12,0

136,4

Кашкадарьинская область

5,3

118,5

Джизакская область

45,3

348,5

Бухарская область

100,1

243,0

Андижанская область

56,0

240,9

Республика Каракалпакстан

107,5

184,3

Город Ташкент

425,2

1226,4

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