Таблица освоения привлеченных кредитов в Узбекистане по каждому региону в 2018-2019 годах

- Таджикистан, экономика
- 17:53, 28 января 2020
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CentralAsia (TJ) - Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана предоставило данные по освоению привлеченных кредитов по каждому региону в 2018 и 2019 годах.
Так, в столице освоено и реализовано кредитов на сумму $ 1226,4 млн за 2019 год, что превышает прошлогодние показатели (2018 год) на $ 801.2 млн.
Привлечение и освоение кредитов идет по всем регионам страны, наглядно это видно в приведенной таблице (в млн $):
|
|
2018
|
2019
|
Ташкентская область
|
20,5
|
295,9
|
Хорезмская область
|
11,7
|
185,5
|
Ферганская область
|
73,2
|
332,8
|
Сырдарьинская область
|
69,1
|
197,8
|
Сурхандарьинская область
|
39,3
|
148,8
|
Самаркандская область
|
25,57
|
189,7
|
Наманганская область
|
60,4
|
248,2
|
Навоийская область
|
12,0
|
136,4
|
Кашкадарьинская область
|
5,3
|
118,5
|
Джизакская область
|
45,3
|
348,5
|
Бухарская область
|
100,1
|
243,0
|
Андижанская область
|
56,0
|
240,9
|
Республика Каракалпакстан
|
107,5
|
184,3
|
Город Ташкент
|
425,2
|
1226,4