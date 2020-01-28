Таблица освоения привлеченных кредитов в Узбекистане по каждому региону в 2018-2019 годах

CentralAsia (TJ) - Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана предоставило данные по освоению привлеченных кредитов по каждому региону в 2018 и 2019 годах.

Так, в столице освоено и реализовано кредитов на сумму $ 1226,4 млн за 2019 год, что превышает прошлогодние показатели (2018 год) на $ 801.2 млн.

Привлечение и освоение кредитов идет по всем регионам страны, наглядно это видно в приведенной таблице (в млн $):