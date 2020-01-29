Узбекистан намерен построить ГЭС в Таджикистане

CentralAsia (UZ) - 28 января в Ташкенте состоялись переговоры между рабочими группами двух стран по обсуждению вопроса совместного строительства ГЭС на реке Зарафшан в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

«Предметом обсуждения является проект соглашения между правительством республики Узбекистан и правительством республики Таджикистан о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минэнрего, в рамках проекта на первом этапе планируется построить Яванскую ГЭС мощностью 140 МВт и расчетной стоимостью 282 миллиона долларов, на следующем этапе стороны рассмотрят возможность строительства ГЭС на реке Фандарья мощностью 135 МВт с расчетной стоимостью 270 миллионов долларов.

Сообщается, что построенные гидроэлектростанции будут вырабатывать до 1,4 миллиарда кВт.ч экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана.

Напомним, что вопрос о том, что узбекская сторона примет участие в строительстве двух гидроэлектростанций на территории Таджикистана мощностью 320 МВт, обсуждался в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзияева с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном в августе 2018 года.

В настоящее время Узбекистану не хватает выработанной в стране электроэнергии, поэтому он вынужден импортировать ее из Кыргызстана и Таджикистана. Согласно официальным данным, в 2017 году энергопотребление в республике превысило 60 млрд кВт/ч. По прогнозам Минэнерго, к 2030 году потребление электроэнергии в стране превысит 105 млрд кВт/ч.