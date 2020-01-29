В Самарканде мать-одиночку, пытавшуюся поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения, поместили в СИЗО

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CentralAsia (UZ) - Жительницу Самарканда Дилором Розикову, пытавшуюся поджечь сотрудников Бюро принудительного исполнения, пришедших к ней 21 января для исполнения решения суда о принудительном выселении из квартиры, взяли под стражу до завершения следственных действий.

28 января адвокат Розиковой сообщил, что 23 января при вынесении решения суд не учел, что женщина является одинокой матерью, на воспитании которой находятся несовершеннолетние дети, сообщает centralasian.org.

Адвокат сообщил, что в настоящее время его подзащитная содержится в следственном изоляторе №7 в городе Каттакургане.

По словам адвоката, 23 января судья Самаркандского городского суда по уголовным делам Рахмонов принял решение о заключении Дилором Розиковой под стражу в качестве меры пресечения по просьбе заместителя прокурора города Хакимова.

Он говорит, что в настоящее время за 14-летним сыном Дилором Розиковой присматривает ее младшая сестра.

Адвокат добавил, что в процессе следствия он готовит обращение к суду об освобождении Дилором Розиковой из-под стражи под залог или под гарантию Комитета женщин.

Один из соседей Дилором Розиков назвал «несправедливым» решение суда в отношении одинокой матери.

– Например, главного архитектора Самаркандской области Бобира Эльмурадова, обвиняемого в растрате более 7 миллиардов бюджетных средств не стали заключать под стражу ни во время следствия, ни во время суда. Он спокойно ходит на свободе. Но почему-то мать-одиночка с несовершеннолетним ребенком, которая боролась за свои права и пошла на отчаянный шаг от безысходности, оказалась за решеткой. Разве это справедливо?!, – возмущается один из соседей Дилором

Конфликт Дилором Розиковой с властями начался в 2017 году после того, как она начала активно бороться против сноса двухэтажного жилого дома в махалле «Тинчлик» города Самарканда, в котором проживала вместе с сыном-подростком.

Женщина считала незаконным решение хокима (главы) города Самарканда о сносе в 2017 году четырех двухэтажных домов в махалле «Тинчлик». На их месте строительная компания планировала построить четырехэтажный дом. Однако Розикова также утверждала, что ее не устраивает жилье, предложенное взамен сносимого дома.

21 января сотрудник Бюро принудительного исполнения (БПИ) города Самарканда М. Бекмухамедов с помощью 12 работников органов государственной власти на основании решения суда прибыл с целью выселить жительницу Дилором Розикову из квартиры.

Как пишут местные СМИ, доведенная до отчаяния Розикова зашла в квартиру, взяла горящее полотенце и, выходя, бросила его на работников БПИ, а затем стала разбрызгивать на них бензин.

Однако никто из сотрудников БПИ при этом не пострадал.

Прокуратура города Самарканда в тот же день возбудила уголовное дело.