Умер второй пилот рухнувшего в Алматы самолета Bek Air. Его выписали из больницы два дня назад

CentralAsia (KZ) - Второй пилот рухнувшего 27 декабря в Алматы самолета Bek Air скончался от легочной тромбоэмболии. Об этом сообщил блогер Денис Кривошеев 28 января.

- Сегодня вечером, от легочной тромбоэмболии, скончался выживший в авиакатастрофе 27.12.2019 пилот самолета компании "БекЭйр" Миржан Мулдакулов. Еще вчера он чувствовал себя хорошо, шел на поправку, дал свои показания Специалистам из УРАПИ и готовился к большому интервью, - написал он в Facebook.

В начале января стало известно, что его перевели из реанимации в профильное отделение.

В Управлении здравоохранения Алматы сообщили подробности смерти второго пилота Bek Air, передает zakon.kz.

Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из Городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику.

- В поликлинике был под наблюдением врачей кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18.00 часов на Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны, - сообщили в Упрздраве.