В Монголии мать и дочь стали звездами бодибилдинга

CentralAsia (MNG) - Звезда бодибилдинга Г.Угалзцэцэг в четвертый раз стала национальным чемпионом на соревнованиях, посвященных 30-летию Монгольской федерации бодибилдинга и фитнеса 24-25 января. Она также является трехкратной чемпионкой Азии и четырехкратной чемпионкой мира.

Ее дочь М.Мойлоо идет по ее стопам, завоевав серебряную медаль в конкурсе моделей бикини и четвертое место в категории моделей женских видов спорта на конкурсе «Mongolian Mister & Miss-2020».

М.Мойлоо окончила Монгольский национальный университет медицинских наук и уже четыре года занимается бодибилдингом. Она выиграла золотую медаль монгольского национального чемпионата по бодибилдингу и фитнесу в 2019 году.

В соревновании «Mongolian Mister & Miss-2020» приняли участие более 300 спортсменов из 62 организаций.