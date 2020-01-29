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В Монголии мать и дочь стали звездами бодибилдинга
  • Монголия, спорт
  • 9:36, 29 января 2020
  • Просмотров: 1553
  • Обновлено: 9:38, 29 января 2020

CentralAsia (MNG) -  Звезда бодибилдинга Г.Угалзцэцэг в четвертый раз стала национальным чемпионом на соревнованиях, посвященных 30-летию Монгольской федерации бодибилдинга и фитнеса 24-25 января. Она также является трехкратной чемпионкой Азии и четырехкратной чемпионкой мира.

Ее дочь М.Мойлоо идет по ее стопам, завоевав серебряную медаль в конкурсе моделей бикини и четвертое место в категории моделей женских видов спорта на конкурсе «Mongolian Mister & Miss-2020».

М.Мойлоо окончила Монгольский национальный университет медицинских наук и уже четыре года занимается бодибилдингом. Она выиграла золотую медаль монгольского национального чемпионата по бодибилдингу и фитнесу в 2019 году.

В соревновании «Mongolian Mister & Miss-2020» приняли участие более 300 спортсменов из 62 организаций.

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