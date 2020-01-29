В Узбекистане 68 граждан, отбывающих наказание, будут получать пенсию

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в соответствии с законодательством предоставлено право назначения пенсии лицам, отбывающим наказание в колониях-поселениях, приговоренных к лишению свободы, а также восстановления выплаты пенсии, приостановленной на момент лишения свободы.

Информация об этом предоставлена на пресс-конференции, состоявшейся в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, сообщало УзА.

Первый заместитель исполнительного директора внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Медет Тлеуов отметил, что на территории страны действуют 25 колоний-поселений, в которых свыше 300 осужденных достигли пенсионного возраста. Почти 60 из них до лишения свободы получали какую-либо государственную пенсию, после лишения свободы выплата им пенсий была приостановлена в установленном законом порядке.

"Отныне районными, городскими отделами Пенсионного фонда 37 гражданам, отбывающим наказание в колониях-поселениях, будет назначена пенсия, - цитирует издание начальника отдела исполнительного аппарата внебюджетного Пенсионного фонда Шухрата Утаганова. - Будет восстановлена ранее приостановленная выплата пенсий 31 осужденному. 62 гражданина будут получать пенсию по возрасту, 6 – по инвалидности".