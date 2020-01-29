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  29 января 2020
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Сильнейший снегопад в Нур-Султане побил рекорд 56-летней давности

CentralAsia (KZ) -  Обильные осадки выпали в Нур-Султане в январе, в результате погода повторила рекорд 1964 года. Об этом рассказала начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Алуа Саханова.

- Январь 2020 года отличился обильными снегопадами, сильными метелями, ветрами и аномально высокой температурой. Выше нормы на 6 градусов. Норма составляет -14 градусов. Уже выпала трёхмесячная норма осадков. По сравнению с многолетними данными такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад в 1964 году. По консультативному прогнозу на февраль месяц ожидается среднемесячная температура -14 градусов. Снег и метель ожидаются часто в течение месяца- отметила А. Саханова.

27 января Саханова на брифинге рассказала, что по городу Нур-Султан количество осадков составляет 6 мм. По ее словам, общее количество осадков в январе составляет 49 мм.

Первый заместитель генерального директора ТОО "Астана тазалық" Медеу Ражанов сообщил, что по сравнению с прошлым годом выпало на 55% снега больше.

- На сегодняшний день из города вывезено 2 млн 530 тысяч кубометров снега. При проведении анализа было выявлено, что на 55% снега выпало больше, по сравнению с прошлым годом. То есть, выпало больше снега где-то на 800 тысяч кубометров, - поясняет Ражанов

Как рассказывал первый заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Мереке Абдрахметов на заседании в кризисном штабе ДЧС, высота снега в Нур-Султане составляет 37 сантиметров.

28 января в очистке и вывозе снега были задействованы 1159 единиц спец. техники и 1435 дорожных рабочих, передает официальный сайт акимата.
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