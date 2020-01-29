Президент Монголии посетил Музей истории культуры Королевства Норвегия в Осло

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Музей истории культуры Королевства Норвегия в Осло, чтобы осмотреть экспонаты и исторические документы, связанные с монгольской историей и культурой.

Особый интерес представляли экспонаты, связанные с Монголией, в частной коллекции норвежского путешественника Оскара Мамена. Он побывал в Монголии в 1912 году и осветил монгольскую историю и культуру того времени своей фотографией.

Его 5000 фотографий и видео были найдены в 2016 году в деревне близ города Осло, включая монгольские картины и памятные вещи. Свен Столлен, директор Университета Осло, и Хекон Глөстад, директор Музея истории культуры, подчеркнули, что исторические фотографии и документы, связанные с Монголией, являются не только основным стимулом для культурного общения, но и основой для дальнейших исследований. На выставке представлено 34 картины и 20 экспонатов, которые будут отправлены в Монголию в этом году и будут расширены исследовательские работы.

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Х. Баттулга утвердил обучение и учебу в Монголии с помощью стипендии от имени президента Монголии гражданке Норвегии Марии Картвате, которая изучает монгольские находки.

Кроме того, Мария Магдалина Татар, гражданка Королевства Норвегия и член Международной ассоциации монгольских исследований, которая много лет вносила вклад в изучение монголов и внесла значительный вклад в распространение монгольских исследований по всему миру, награждена государственным орденом "Алтан Гадас" (Полярная Звезда) Монголии.