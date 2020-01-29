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  29 января 2020
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Число заболевших коронавирусом превысило статистику по вирусу 2003 года

CentralAsia (CA) -  Число заразившихся коронавирусом нового типа достигло 6053, его жертвами стали 132 человека, сообщает South China Morning Post.

Большинство умерших пациентов — были старше 60 лет и уже имели какие-либо проблемы со здоровьем, отмечают врачи.

Screenshot_2020-01-29 Coronavirus human transmission spreads as number infected surpasses Sars

Это больше чем количество заболевших атипичной пневмонией, которая была зафиксирована в Китае в 2003 году. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, тогда от вируса погибли 349 человек, заразились — 5327.

По мнению китайских врачей, коронавирус достигнет пика распространения в течение десяти дней, затем ситуация должна стабилизироваться. Однако специалисты университета Гонконга считают, что число заболевших в Китае достигнет максимума в апреле-мае.

Помимо Китая случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в ряде других стран, в том числе в США, Франции, Германии, Австралии, Японии, Южной Корее.

Это больше чем количество заболевших атипичной пневмонией, которая была зафиксирована в Китае в 2003 году. Тогда за девять месяцев заболели всего 5327 человек .

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/29/01/2020/5e30c8bd9a7947ff9470ca13?from=from_main
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