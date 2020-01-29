Э.Амартувшин из Монголии номинирован на международную премию Opera Stars

CentralAsia (MNG) - Заслуженный артист Республики Монголия Э.Амартувшин был номинирован на восьмую международную оперную премию «Opera Stars», сообщают итальянские издания. Награждение состоится 24 июля.



Номинитаров включает 27 лучших исполнителей, в том числе трех ведущих дирижеров симфонической музыки, трех оперных режиссеров, трех театральных жанров и дизайнеров костюмов.

Международная премия оперы «Opera Stars», также известная как «Oscar della Lirica», представляет собой мероприятие, организованное Фондом Вероны для Арены, Итальянской конфедерацией ассоциаций и фондов оперной и симфонической музыки и другими государственными и частными организациями, совместно с цель «содействие продвижению, совершенствованию и перезапуску оперы в мире». Каждый год, во время мероприятия, лица и учреждения - лирического театра и за его пределами - которые отличались в течение предыдущих театральных сезонов, награждаются.

Первое издание «Oscar della Lirica» состоялось на Арене Вероны вечером 31 августа 2010 года под высоким патронажем Президента Итальянской Республики, Председательства Совета Министров, Министерства культурного наследия и деятельности и туризм, министерство иностранных дел и министерство по делам молодежи.

В 2015 году заслуженный артист Монголии Э.Амартувшин в финале конкурса «BBC Cardiff Singer of the World 2015 competition» завоевал приз зрительских симпатий. В двадцатку финалистов 32-го конкурса оперных певцов BBC Cardiff "Певец мира -2015", стартовавшем в Великобритании, вошёл тенор из Монголии Амартувшин Энхбат. Он стал первым монгольским певцом на этом конкурсе.

Нампомним, в 2017 году заслуженный артист Монголии, оперный певец Э.Амартувшин сыграл главную роль в опере «Симон Бокканегра» итальянского композитора Джузеппе Верди, поставленнной в одном их крупных в мире театров – Сан-Карло.