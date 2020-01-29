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  29 января 2020
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Старейшая жительница Таджикистана скончалась в возрасте 127 лет, - администрация Согдийской области

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане Фотима Мирзокулова, жительница села Дахана, скончалась в возрасте 127 лет. Ее похоронили 25 января, передает Ахбор.

Фотима Мирзокулова считалась самой старейшей жительницей Таджикистана. Она родилась 13 марта 1893 года. У нее было 8 детей и около 200 внуков, правнуков и праправнуков. Фотима Мирзокулова в течении своей долгой жизни была свидетельницей трех веков трех исторических эпох – царской России, СССР и независимого Таджикистана.

О смерти старейшей жительницы Таджикистана, сообщил официальный сайт администрации Аштского района Согдийской области.

- Она всю жизнь проработала в колхозе. Даже выйдя на пенсию, она не могла сидеть дома и самоотверженно трудилась на поле. С начала до конца сезона сбора хлопка Фотима Мирзокулова собирала хлопок. Ей нравилась эта работа, - пишет сайт администрации Аштского района.

FotimaMirzoqulovapass

По официальной статистике, в Таджикистане проживают 78 людей в возрасте выше 100 лет. 50 из таджикских долгожителей женщины. Но Фотима Мирзокулова была последней жительницей Таджикистана, которая родилась еще в 19 веке.


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