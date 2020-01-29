Монголия вернула 300 граждан из Китая на автобусе
CentralAsia (MNG) - Около 300 граждан Монголии, которые застряли в Китае, вернулись 28 января на автобусах, предоставленных министерством дорожного и транспортного развития.
Кабмин Монголии 27 января закрыл пограничные пункты с Китаем, чтобы предотвратить распространение новой вирусной болезни. Переезды теперь закрыты для транспортных средств и пешеходов.
До сих пор в Монголии нет подтвержденных случаев коронавируса, который впервые появился в центральном китайском городе Ухань.