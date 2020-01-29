В Узбекистане опубликован список чиновников, оштрафованных за принуждение к труду

- Узбекистан, общество
- 11:49, 29 января 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 43 должностных лица штрафовали за принуждение к труду по итогам кампании по сбору хлопка в 2019 году. Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений.
Министерство опубликовало список нарушителей, в который вошли два хокима (главы) района, пять заместителей районных хокимов, а также управляющие банков, директора школ, больниц и другие лица.
Все 43 человека были привлечены по статье 51 Кодекса об административной ответственности («Административное принуждение к труду»). Ответственность по этой статье предусмотрена в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых расчетных величин ($234–701).
Власти Узбекистана несколько лет подряд пытаются вести борьбу против принудительного труда при сборе хлопка и привлечение к общественным работам.