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  29 января 2020
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В Узбекистане опубликован список чиновников, оштрафованных за принуждение к труду

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 43 должностных лица штрафовали за принуждение к труду по итогам кампании по сбору хлопка в 2019 году. Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений.

Министерство опубликовало список нарушителей, в который вошли два хокима (главы) района, пять заместителей районных хокимов, а также управляющие банков, директора школ, больниц и другие лица.

Все 43 человека были привлечены по статье 51 Кодекса об административной ответственности («Административное принуждение к труду»). Ответственность по этой статье предусмотрена в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых расчетных величин ($234–701).

Власти Узбекистана несколько лет подряд пытаются вести борьбу против принудительного труда при сборе хлопка и привлечение к общественным работам.

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