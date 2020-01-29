Главы МИД Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Берлине

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 января встретился в Берлине с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды.

Как сообщила пресс-служба МИД, стороны обсудили вопросы взаимодействия по реализации принятых по итогам саммита решений, направленных на дальнейшее углубление региональной интеграции.

Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении добрососедских и дружеских отношений между Узбекистаном и Казахстаном, важным этапом которого должен послужить планируемый визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили вопросы проведения в г.Ташкенте 3 февраля встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате «5+1» и другие аспекты актуальной повестки двусторонних и международных отношений.