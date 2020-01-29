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  29 января 2020
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Какова доля малообеспеченного населения Узбекистана с 2009 по 2018 годы?

CentralAsia (UZ) -  Во всех странах есть доля малообеспеченного населения, где работа государства направлена на сокращение и повышение уровня доходов и стабильности населения. Какой процент малообеспеченного населения в Узбекистаене показывает Комитет по статистике?

Так, на 2009 год доля малообеспеченного населения в РУз, из расчета 2100 килокалорий в день по рекомендации Всемирного банка, составляла 19,5% от населения страны, на 2018 год уже 11,4%.

Как менялись показатели малообеспеченного населения можно посмотреть в приведенной таблице:

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Доля малообеспеченного населения

19,5

17,7

16,0

15,0

14,1

13,3

12,8

12,3

11,9

11,4

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