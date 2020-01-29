Какова доля малообеспеченного населения Узбекистана с 2009 по 2018 годы?

CentralAsia (UZ) - Во всех странах есть доля малообеспеченного населения, где работа государства направлена на сокращение и повышение уровня доходов и стабильности населения. Какой процент малообеспеченного населения в Узбекистаене показывает Комитет по статистике?

Так, на 2009 год доля малообеспеченного населения в РУз, из расчета 2100 килокалорий в день по рекомендации Всемирного банка, составляла 19,5% от населения страны, на 2018 год уже 11,4%.

Как менялись показатели малообеспеченного населения можно посмотреть в приведенной таблице: