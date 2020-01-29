Какова доля малообеспеченного населения Узбекистана с 2009 по 2018 годы?
- Узбекистан, экономика
- 12:29, 29 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Во всех странах есть доля малообеспеченного населения, где работа государства направлена на сокращение и повышение уровня доходов и стабильности населения. Какой процент малообеспеченного населения в Узбекистаене показывает Комитет по статистике?
Так, на 2009 год доля малообеспеченного населения в РУз, из расчета 2100 килокалорий в день по рекомендации Всемирного банка, составляла 19,5% от населения страны, на 2018 год уже 11,4%.
Как менялись показатели малообеспеченного населения можно посмотреть в приведенной таблице:
|
|
2009 г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
Доля малообеспеченного населения
|
19,5
|
17,7
|
16,0
|
15,0
|
14,1
|
13,3
|
12,8
|
12,3
|
11,9
|
11,4