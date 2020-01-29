[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Назначен новый посол Казахстана в России

CentralAsia (KZ) -  Ермек Кошербаев назначен послом Казахстана в России, передает сайт Акорды.

- Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Он был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, которую занимал с января 2019 года.

Ермек Кошербаев родился в Алматы. В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР, в 1998 году - Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "история". В

разные годы Ермек Кошербаев работал на различных должностях в МИД Казахской ССР, Администрации Президента Казахстана, правительстве страны, Министерстве иностранных дел, НДП "Нур Отан", АО НК "КазМунайГаз", а также возглавлял АО НК "СПК "Ертіс".

Напомним, Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич 18 декабря 2019 года был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста.

print
  • МИД: В Ухане находятся 46 таджикских студентов. С ними установлен постоянный контакт
  • Британские СМИ обнародовали список недвижимости Гульнары Каримовой в Великобритании
  • Узбекистан и Афганистан в Берлине обсудили двусторонние отношения



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com