Назначен новый посол Казахстана в России

CentralAsia (KZ) - Ермек Кошербаев назначен послом Казахстана в России, передает сайт Акорды.

- Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Он был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, которую занимал с января 2019 года.

Ермек Кошербаев родился в Алматы. В 1993 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР, в 1998 году - Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "история". В

разные годы Ермек Кошербаев работал на различных должностях в МИД Казахской ССР, Администрации Президента Казахстана, правительстве страны, Министерстве иностранных дел, НДП "Нур Отан", АО НК "КазМунайГаз", а также возглавлял АО НК "СПК "Ертіс".

Напомним, Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич 18 декабря 2019 года был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста.