В Берлине приняли Совместное заявление в рамках инициативы ФРГ «Зеленая Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) - В Берлине 28 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в конференции, посвященной инициативе Германии «Зеленая Центральная Азия».

В форуме приняли участие главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Евросоюза, государств Центральной Азии, Афганистана, видные эксперты-климатологи, а также представители научных и общественных кругов, бизнеса и СМИ, сообщила пресс-служба МИДа.

Открывая конференцию, Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что подверженность стран Центральной Азии климатическим изменениям становится серьезным фактором, обуславливающим необходимость укрепления регионального сотрудничества. «Мы будем поддерживать процессы интеграции в Центральной Азии и заинтересованы в том, чтобы она смогла сильнее представлять свои интересы именно как единый регион», - подчеркнул глава МИД ФРГ.

В своем выступлении глава узбекской делегации рассказал о существующих и потенциальных угрозах, которые несет с собой глобальное изменение климата для стран Центральной Азии, а также предпринимаемых в нашей стране мерах по рациональному использованию ограниченных водных ресурсов, внедрению энергосберегающих и природоохранных технологий.

Особо была отмечена важность международного сотрудничества в вопросе смягчения негативных последствий экологической катастрофы Аральского моря, в том числе в рамках инициативы Узбекистана по превращению региона Приаралья в зону экологических инноваций и технологий.

По итогам конференции принято Совместное заявление, в котором отражены основные принципы взаимодействия в рамках реализации инициативы ФРГ «Зеленая Центральная Азия».