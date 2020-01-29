В Таджикистане подсчитаны запасы золота 40 месторождений

иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане подсчитаны запасы золота 40 золотоносных месторождений. Об этом сообщил журналистам 29 января в Душанбе начальник Главного управления геологии (Таджикглавгеология) Ильхомджон Оймухаммадзода, передает Avesta.



По его словам, в стране насчитывается порядка 40 действующих и 85 перспективных месторождений золота. В 85 перспективных месторождениях проводятся геологоразведочные работы по определению запасов золота, после чего они будут переведены на баланс государства.

При этом И.Оймухаммадзода не уточнил объемы подсчитанных запасов золота 40 месторождений, ссылаясь на секретность данных.

По данным «Таджикглавгеологии», разработана карта местности для добычи золота частными лицами в пяти регионах республики.

Напомним, что правительство Таджикистана разрешило частным лицам добывать цветные и драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Правила выдачи разрешений на такую добычу правительство страны утвердило 27 ноября прошлого года.

Индивидуальным предпринимателям разрешена добыча, металлов – золота, серебра, платины, олова, вольфрама и титана.

Стоит отметить, что добытые ценности частники могут продать Государственному хранилищу ценностей при Минфине или промышленным предприятиям, которые имеют лицензию на их переработку.

В случае отказа принять материалы, инстанция или компания должна предоставить письменный отказ.