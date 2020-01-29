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  29 января 2020
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В Узбекистане опубликован список чиновников, оштрафованных за принудительный сбор хлопка

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане чиновники, привлекавшие население к сбору хлопка, отштрафованы на суммы от 230 до 700 долларов США. Кроме того, их имена выложили в Интернете.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало список чиновников, оштрафованных во время хлопкоуборочной кампании 2019 года. Должностные лица привлечены к ответственности за организацию принудительных работ.

В список попали 43 человека, среди которых – два хокима районов, пять их заместителей, управляющие банков и директора школ, а также один директор торгового комплекса. В списке оштрафованных лидируют чиновники из Самаркандской области.

Все они понесли наказание по статье 51 («Административное принуждение к труду») Кодекса об административной ответственности. Статья предполагает наложение штрафа от десяти до тридцати базовых расчетных величин, то есть от 2 230 000 (230 долларов) до 6 690 000 сумов (700 долларов).

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