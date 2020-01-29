Около 2400 граждан Монголии из Китая вернулись на родину

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел в сотрудничестве Монголии с Министерством развития автомобильных дорог и транспорта и Департаментом охраны границ продолжает поддерживать прибытие монголов, желающих вернуться из Китая, в частности из Ухани, а также других городов Китая.

По состоянию на 28 января около 2400 монголов уже пересекли границу (без учета аэропорта Буянт-Ухаа).

Соответствующие государственные органы не только поддерживают граждан в прибытии на поезде или автобусе, но также обеспечивают индивидуальный осмотр, дезинфекцию при пересечении границ. Более 2400 человек пересекли границу.