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  29 января 2020
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Около 2400 граждан Монголии из Китая вернулись на родину

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел в сотрудничестве Монголии с Министерством развития автомобильных дорог и транспорта и Департаментом охраны границ продолжает поддерживать прибытие монголов, желающих вернуться из Китая, в частности из Ухани, а также других городов Китая.

По состоянию на 28 января около 2400 монголов уже пересекли границу (без учета аэропорта Буянт-Ухаа).

Соответствующие государственные органы не только поддерживают граждан в прибытии на поезде или автобусе, но также обеспечивают индивидуальный осмотр, дезинфекцию при пересечении границ. Более 2400 человек пересекли границу.

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