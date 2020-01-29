Как менялась оснащенность населения Узбекистана товарами длительного пользования с 2013 по 2018 годы?

- Узбекистан, экономика
- 14:20, 29 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Комитет по статистике Узбекистана провел исследования в области обеспеченности населения товарами длительного пользования (телевизор, кондиционер, стиральная машина, автомобиль, мобильные телефоны, и др), количество (штук) товаров на 100 домохозяйств.
Самым необходимым товаром оказался мобильный телефон, в каждом доме как минимум 2 или 3 мобильных аппарата, на втором месте по популярности холодильник в каждом доме есть 1 холодильник, на третьем месте стиральная машина (в 80 домах из 100 ), кондиционер присутствует лишь в 35 домах из 100.
|
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
Телевизоры
|
146
|
151
|
152
|
153
|
154
|
155
|
Холодильники и морозильники
|
100
|
101
|
101
|
102
|
101
|
103
|
Кондиционеры
|
29
|
30
|
32
|
34
|
34
|
35
|
Электропылесосы
|
51
|
51
|
53
|
54
|
54
|
55
|
Персональный компьютеры
|
32
|
37
|
47
|
49
|
50
|
52
|
Стиральные машины
|
78
|
78
|
79
|
80
|
80
|
81
|
Мобильные телефоны
|
210
|
228
|
234
|
246
|
257
|
262
|
Легковой автомобиль
|
35
|
41
|
42
|
43
|
44
|
44