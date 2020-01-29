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  29 января 2020
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Как менялась оснащенность населения Узбекистана товарами длительного пользования с 2013 по 2018 годы?

CentralAsia (UZ) -  Комитет по статистике Узбекистана провел исследования в области обеспеченности населения товарами длительного пользования (телевизор, кондиционер, стиральная машина, автомобиль, мобильные телефоны, и др), количество (штук) товаров на 100 домохозяйств.

Самым необходимым товаром оказался мобильный телефон, в каждом доме как минимум 2 или 3 мобильных аппарата, на втором месте по популярности холодильник в каждом доме есть 1 холодильник, на третьем месте стиральная машина (в 80 домах из 100 ), кондиционер присутствует лишь в 35 домах из 100.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Телевизоры

146

151

152

153

154

155

Холодильники и морозильники

100

101

101

102

101

103

Кондиционеры

29

30

32

34

34

35

Электропылесосы

51

51

53

54

54

55

Персональный компьютеры

32

37

47

49

50

52

Стиральные машины

78

78

79

80

80

81

Мобильные телефоны

210

228

234

246

257

262

Легковой автомобиль

35

41

42

43

44

44

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