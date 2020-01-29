Как менялась оснащенность населения Узбекистана товарами длительного пользования с 2013 по 2018 годы?

CentralAsia (UZ) - Комитет по статистике Узбекистана провел исследования в области обеспеченности населения товарами длительного пользования (телевизор, кондиционер, стиральная машина, автомобиль, мобильные телефоны, и др), количество (штук) товаров на 100 домохозяйств.

Самым необходимым товаром оказался мобильный телефон, в каждом доме как минимум 2 или 3 мобильных аппарата, на втором месте по популярности холодильник в каждом доме есть 1 холодильник, на третьем месте стиральная машина (в 80 домах из 100 ), кондиционер присутствует лишь в 35 домах из 100.