Таджикистан намерен закупить 200 миллионов кубометров газа в Узбекистане в этом году

CentralAsia (UZ) - В этом году Таджикистан намерен закупить 200 млн кубометров природного газа в Узбекистане. Об этом заявил 28 января на пресс-конференции в Душанбе первый заместитель гендиректора ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода.

Как отметил Шоимзода, в настоящее время ведутся переговоры с Узбекистаном м и надеется, что этот вопрос будет решен положительно.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу, есть надежда, что он будет решён.

«В 2019 году Таджикистан закупил у Узбекистана 140 миллионов кубометров природного газа на сумму 17,7 миллиона долларов, что по сравнению с 2018 годом больше в 2,6 раза. В 2018 году из соседнего государства в Таджикистан было поставлено 54,6 миллиона кубометров природного газа на сумму 6,9 млн долларов», — отметил Шавкат Шоимзода.

Как отметил Шоимзода, Таджикистан закупил 140 миллионов кубических метров природного газа из Узбекистана в 2019 году за 17,7 миллиона долларов. Если переговоры с Ташкентом завершатся положительно, Душанбе рассчитывает закупить на 42 процента больше газа в этом году, чем в прошлом году.

Поставки узбекского газа в Таджикистан были возобновлены весной 2018 года. До этого они были приостановлены на шесть лет.

Таджикистан использует природный газ в основном для промышленных предприятий страны.