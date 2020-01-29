Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

CentralAsia (CA) - Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что отца допрашивают: следователи выясняют причины, по которым он «оставил детей в беспомощном состоянии».

Как сообщалось ранее, 26 января 2020 года по прибытии в столицу мужчина оставил детей одних в аэропорту, а сам вылетел рейсом в город Ростов-на-Дону.

В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, оставленную, предположительно, его отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.