[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

CentralAsia (CA) -  Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

В ведомстве отметили, что отца допрашивают: следователи выясняют причины, по которым он «оставил детей в беспомощном состоянии».

Как сообщалось ранее, 26 января 2020 года по прибытии в столицу мужчина оставил детей одних в аэропорту, а сам вылетел рейсом в город Ростов-на-Дону.

В рюкзаке одного из мальчиков нашли записку, оставленную, предположительно, его отцом. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в записке мужчина пожаловался на тяжелое финансовое положение. Он добавил, что пока не может содержать детей, но готов когда-нибудь их забрать.

print
  • Нацбанк Казахстана разработает проект Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года
  • Монголия вернула 300 граждан из Китая на автобусе
  • В Узбекистане опубликован список чиновников, оштрафованных за принудительный сбор хлопка



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com