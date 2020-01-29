В ООН появится специальная группа, которая поможет странам вернуть украденные активы

CentralAsia (CA) - Средства налогоплательщиков не должны оседать на счетах коррупционеров в зарубежных банках или вывозиться в офшорные зоны. Эти деньги необходимо находить и возвращать в страны их происхождения, где они должны пойти на создание рабочих мест, строительство больниц, школ и дорог. Решение этой задачи будет поручено новой Группе ООН.

Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) было объявлено о намерении создать Группу высокого уровня. Она займется вопросами возвращения незаконно вывезенных активов и их использования на проекты по достижению Целей устойчивого развития ООН, передает служба новостей ООН.

«Повестка дня в области развития на период до 2030 года - это план построения более благополучной жизни на планете. Для его реализации необходимо предпринять более решительные действия и обеспечить надлежащее финансирование», - заявил Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Утечка активов ведет к истощению государственных бюджетов

Перевод за границу средств, полученных в качестве взяток или похищенных в результате коррупции и махинаций, а также сокрытие доходов в офшорных зонах с целью уклонения от налогов, является серьезным препятствием на пути устойчивого развития.

Утечка активов ведет к истощению государственных бюджетов, что, как сказал Тиджани Мухаммад-Банде, ограничивает возможности государств обеспечивать развитие. Группа высокого уровня будет добиваться большей прозрачности в сфере финансовых потоков, разработает рекомендации о том, как пресекать незаконный отвод средств, и добиваться возвращения похищенных средств в страны их происхождения.

Ежегодно в результате незаконного обращения средств, государства теряют миллиарды долларов. Даже когда правоохранительные органы находят украденные активы, их не всегда удается вернуть.

Правовой основой для сотрудничества в этой сфере служит Конвенция ООН против коррупции. Именно она предусматривает возможность возвращения похищенных активов. Но на практике обеспечить возврат средств не так легко: сложности вызваны, например, различиями между национальными правовыми системами и отсутствием единого подхода к процессам конфискации похищенного.

«Это - трансграничные проблемы, которые требует всесторонних действий на международном уровне», - заявил Председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

Средства коррупционеров необходимо использовать для борьбы с бедностью

Мухаммада-Банде поддержала Председатель Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) в 2020 году, Постпред Норвегии при ООН Мона Йуул.

«Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года направлена на искоренение нищеты, сокращение масштабов неравенства, защиту окружающей среды и обеспечение мира и справедливости для всех людей. Это - наша общая «дорожная карта» по преобразованию мира. Именно на этом направлении мы работаем совместно [в Генеральной Ассамблее и ЭКОСОС]», - сказала Мона Йуул.

Она добавила, что новая инициатива по обеспечению финансовой подотчетности и прозрачности является хорошим примером этого сотрудничества. Мона Йуул подчеркнула, что в период ее председательства в ЭКОСОС финансирование развития является для нее приоритетом. Мона Йуул призвал международное сообщество объединить усилия для ликвидации незаконных финансовых потоков и возвращения украденных активов.

Выступая на этом же заседании, первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед приветствовала новую инициативу Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Совета в сфере финансирования развития, как и их сотрудничество в области помощи наименее развитым странам и поддержки молодежи.

Ранее эксперт из России в интервью Службе новостей ООН заявила, что ее делегация выступила с «инициативой более активно использовать платформу ООН, для того чтобы сообща бороться с незаконными финансовыми потоками».

Заместитель начальника Экспертного управления Администрации российского президента, экспертный представитель России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш приезжала в ООН, чтобы принять участие в форуме по финансированию развития. «С точки зрения борьбы с незаконными финансовыми потоками ООН должна отводиться ключевая роль. Потому что это прямая угроза и главный риск для развития и финансирования развития», - подчеркнула Светлана Лукаш.

Официально о создании Группы ООН высокого уровня и ее полном составе будет объявлено в начале марта. Ее сопредседателями назначены бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт и бывший премьер-министр Нигера Ибрагим Ассан Маяки. В состав Группы войдут представители всех регионов: как мужчины, так и женщины.