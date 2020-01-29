Между Монголией и Индией начал действовать безвизовый режим

CentralAsia (MNG) - Граждане Монголии теперь смогут путешествовать в Индию без оформления визовых документов. Сегодня вступает в силу соглашение между нашими странами о безвизовых поездках до 30 дней.

Граждане Монголии и Индии, у которых есть дипломатические, служебные, заграничные паспорта, теперь могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 30 дней. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 суток в течение 180 дней, начиная с даты первого въезда.

Граждане одного государства, намеревающиеся пребывать либо проживать на территории другого государства более 30 дней, либо работать или заниматься коммерческой деятельностью на его территории, должны получить визу в соответствии с законодательством страны, в которую они въезжают.

В 2020 году исполняется 65 лет со дня установления дипломатических отношений между Индией и Монголией. В рамках празднования этой исторической годовщины мы сотрудничаем на стратегическом уровне под девизом «Прошлое, настоящее и будущее Монголии и Индии».

Этот год играет ключевую роль в расширении двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики, инвестиций, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, нефти, информационных технологий, фармацевтики и туризма.

Посольство Индии в Монголии представит на монгольском языке 55-ю серию сериала «Будда» монгольской аудитории с июня этого года.

Таким образом, в связи с расширением двустороннего сотрудничества, экономических и торговых проектов между двумя странами было утверждено дополнительное финансирование в размере 1 млрд.долл. США и плюс 236 млн.долл. США. Также начнется строительство Центра информационных технологий за 20 миллионов долларов индийской инвестиции. Также более 1000 учителей английского языка Монголии пройдут обучение в Индии.