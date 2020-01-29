В Узбекистане сила землетрясения, произошедшего в Афганистане, составила 2 балла
- Узбекистан, происшествия
- 16:26, 29 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 29 января, в 14:10 по местному времени произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщили в Республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.
Магнитуда в эпицентре составила 5,3. Глубина h=60 км. Расстояние от Ташкента 344 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент: 344 км; 2 балла
Наманган: 299 км; 2 балла
Андижан: 298 км; 2 балла
Фергана: 238 км; 3 балла
Гулистан: 287 км; 2 балла
Джизак: 315 км; 2 балла
Самарканд: 356 км; 2 балла
Термез: 332 км; 2 балла
Карши: 434 км; 2 балла