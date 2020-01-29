В Узбекистане сила землетрясения, произошедшего в Афганистане, составила 2 балла

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 29 января, в 14:10 по местному времени произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщили в Республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

Магнитуда в эпицентре составила 5,3. Глубина h=60 км. Расстояние от Ташкента 344 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент: 344 км; 2 балла

Наманган: 299 км; 2 балла

Андижан: 298 км; 2 балла

Фергана: 238 км; 3 балла

Гулистан: 287 км; 2 балла

Джизак: 315 км; 2 балла

Самарканд: 356 км; 2 балла

Термез: 332 км; 2 балла

Карши: 434 км; 2 балла