[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане сила землетрясения, произошедшего в Афганистане, составила 2 балла

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 29 января, в 14:10 по местному времени произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом сообщили в Республиканском Центре Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС.

Магнитуда в эпицентре составила 5,3. Глубина h=60 км. Расстояние от Ташкента 344 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент: 344 км; 2 балла
Наманган: 299 км; 2 балла
Андижан: 298 км; 2 балла
Фергана: 238 км; 3 балла
Гулистан: 287 км; 2 балла
Джизак: 315 км; 2 балла
Самарканд: 356 км; 2 балла
Термез: 332 км; 2 балла
Карши: 434 км; 2 балла

print
  • В Турции прокуроры просят исполнителю теракта в ночном клубе Рейна Абдукадыру Машарипову 1583 года тюрьмы
  • Узбекистан намерен построить ГЭС в Таджикистане
  • Какова доля малообеспеченного населения Узбекистана с 2009 по 2018 годы?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com