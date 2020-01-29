Начальник полиции Алматы Серик Кудебаев получил новую должность

CentralAsia (KZ) - Генерал-майор полиции Казахстана Серик Кудебаев освобожден от должности начальника Департамента полиции Алматы и назначен на аналогичный пост в Алматинской области, передает Polisia.kz.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Генерал-майор полиции Урумханов Мурат Жалелович, ранее занимавший пост начальника Департамента полиции Алматинской области, зачислен в кадровый резерв

Кудебаев С.М. 1965 года рождения, в органах внутренних дел с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2009-2013 гг. работал первым заместителем начальника, затем начальником департамента полиции Алматинской области. С октября 2013 года возглавлял Департамент полиции г. Алматы.

Кудебаев С.М. 1965 года рождения, в органах внутренних дел с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2009-2013 гг. работал первым заместителем начальника, затем начальником департамента полиции Алматинской области. С октября 2013 года возглавлял Департамент полиции г. Алматы.



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