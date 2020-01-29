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  29 января 2020
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Туркменистан отменил полеты в Пекин

CentralAsia (TM) -  Государственная авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила полеты в Пекин из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщили turkmen.news в главном агентстве воздушных сообщений, 1 февраля состоится последний рейс T5608 из Пекина в Ашхабад, после чего по крайней мере до конца февраля самолеты в столицу КНР летать не будут.

Пассажирское авиасообщение между Туркменистаном и Китаем осуществляется «Туркменскими авиалиниями» из Ашхабада в Пекин и обратно 2 раза в неделю и авиакомпанией China Southern Airlines из Урумчи в Ашхабад и обратно 1 раз в неделю. На данный момент неизвестно, будет ли действовать запрет на полеты в отношении китайского авиаперевозчика. На момент написания заметки дозвониться до представительства China Southern Airlines в Ашхабаде не удалось.

Как сообщили источники turkmen.news в Ашхабаде, деньги за купленные на февраль билеты в Пекин и обратно будут возвращены пассажирам в полном объеме. Для этого достаточно прийти в агентство с паспортом.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии с неизвестным возбудителем. Причиной вспышки стал вирус, который раньше у людей не находили. К концу января от пневмонии умерло более 130 человек, еще 6000 заболели.

В начале января «Туркменские авиалинии» перестали использовать воздушное пространство соседнего Ирана при полете в Объединенные Арабские Эмираты. В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке, а в Тегеране в ночь удара сразу после взлета разбился самолет «Международных авиалиний Украины». Вскоре после этого авиационные власти Туркменистана и вовсе отменили рейсы в Дубай и Абу-Даби.

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