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  29 января 2020
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Казахстан приостановит авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории страны, сообщает пресс-служба правительства.

- с 29 января 2020 г. приостановлены пассажирские автобусные перевозки между РК и КНР;

- с 1 февраля 2020 г. приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между РК и КНР;

- с 3 февраля 2020 г. приостанавливается регулярное воздушное сообщение между РК и КНР;

- приостановлена выдача виз гражданам КНР;

отклонено предложение Международной Федерации тенниса о переносе отборочных матчей Кубка Федерации из г. Дунгуан КНР в г. Нур-Султан в период с 4 по 8 февраля 2020 г., а также отменено проведение отборочного чемпионата Азии по водному поло в период с 12 по 16 февраля 2020 г.

По состоянию на 29 января в Казахстане случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы.

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