Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение с Узбекистаном о миграции

CentralAsia (UZ) - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, передает «Казинформ».

Соглашение было подписано в апреле 2019 года в Ташкенте.

Ратификация соглашения создаст благоприятные условия для регулирования миграционных потоков, решения вопросов граждан и выявления каналов незаконной миграции.

«Данное соглашение занимает особое место в проведении борьбы с двойным гражданством и незаконной миграцией, а также оно направлено на обеспечение национальной безопасности. В соответствии с соглашением, определен порядок направления документов граждан Узбекистана. Таким образом, не будет необходимости для соотечественников обращаться в посольство Узбекистана для сдачи документов и оплачивать консульские сборы. В соответствии со статьей 10 пункт 3 Конституции РК, за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Республика Узбекистан также не признает двойного гражданства», – сказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

По его словам, принятие закона даст возможность обмениваться информацией по вопросам приема документов, регулирования вопросов, возникающих в ходе борьбы с двойным гражданством и незаконной миграцией.

М. Кожаев сообщил, что в прошлом году в Казахстан легально въехали около 2,5 млн человек из Узбекистана, и около 60 тысяч – незаконно.