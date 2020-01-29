МИД Узбекистана настоятельно рекомендовал отказаться от поездок в Китай

CentralAsia (UZ) - По информации дипломатических миссий Узбекистана за рубежом, несмотря на предпринимаемые Правительством КНР энергичные меры, ситуация, связанная с распространением новой формы коронавируса (2019-nCoV), продолжает оставаться сложной. Число зараженных превысило 6 тыс., скончались свыше 130 человек. Более того, больные выявлены и в ряде стран за пределами Китая.

Посольство и Генконсульство Узбекистана в КНР находятся в постоянном контакте с согражданами, находящимися в г.Ухани и других городах, где введен карантин, и совместно с центральными и местными органами власти оперативно решают возникающие проблемы, в том числе бытовые.

Учитывая возможные риски для здоровья, гражданам Узбекистана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Китай в служебных, туристических и иных целях.

МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории КНР, могут в необходимых случаях обратиться в любое время в Посольство страны в Пекине по тел.: +86 135-1102-4242, +86 139 1175-4476, а также Генеральное консульство в Шанхае, тел.: +86 131-2255-5772.