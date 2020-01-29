Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева подали в отставку со своих постов в АИМК

CentralAsia (KZ) - 29 января в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана состоялось расширенное заседание под председательством главы администрации главы государства Зайнилобиддина Низомиддинова.

На встрече исполняющий обязанности директора АОКА Комил Алламжонов и заместитель директора Саида Мирзиёева объявили, что они подали свои заявления относительно планов продолжить свою работу в негосударственном секторе, и что Администрация президента рассмотрела и удовлетворила эти обращения.

Во время мероприятия директор агентства К. Алламжонов и заместитель директора С. Мирзиёева представили краткий отчет об их деятельности в период их пребывания в должности, а также высказали мнение о своих планах на будущее, связные с общественной деятельностью.

Саиджанов Дилшод назначен исполняющим обязанности директора Агентства информации и массовых коммуникаций вместо Комила Алламжонова.