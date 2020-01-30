Правящая партия Монголии исключила депутата из своих рядов из-за уголовного дела

CentralAsia (MNG) - Член парламента и сын монгольского милллиардера от правящей партии Монголии официально будет исключен из этих рядов. Такое решение о Н.Номтойбаяр было принято комитетом по пересмотру Монгольской народной партии (МНП) 29 января. Это произошло после того, как генеральная прокуратура Монголии попросила парламент лишить депутата Н.Номтобаяра его иммунитета.

Молодой законодатель обвиняется по трем обвинениям, а именно: дача ложных показаний, злоупотребление властью, незаконная передача 9 млрд тугриков ($3,2 млн) предприятию, когда он был министром, и разглашение секретной информации о расследовании.

Постоянный парламентский подкомитет по иммунитету поддержал лишение Н.Номтойбаяра его иммунитета, но это же решение было отклонено постоянным комитетом юстиции и госструктуры.

В итоге депутат больше не является членом MНП.

Биография:

Нямтайширын Номтойбаяр родился 2 июля 1978 года.

Образование:

1986–1995 годы - окончил улан-баторскую среднюю школу № 45.

В 1997-2001 гг. - университет Вальпараисо, штат Индиана, США, получил двойную степень в области политологии и практического бизнеса.

Карьера: с 2001 по 2005 год, с 2008 по 2009 год работал в Главном разведывательном управлении Монголии.

В 2005-2008 годах он был руководителем проекта в Mongolian Gold / MAK / LLC,

в 2009 году он был директором офиса компании Mongolian Gold / MAK / LLC.

В 2010 году член Совета управляющих Исследовательского центра экономической политики и конкурентоспособности, и был членом политического совета и вице-президентом компании «Монгол Алт» / MAK / LLC.

В 2012 году он был заместителем министра социального обеспечения и труда и председателем Национального совета по социальному обеспечению.

В 2012 году он была кандидатом на парламентских выборах и стал депутатом парламента.