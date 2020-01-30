Улан-Батор будет развивать дружественные связи с Минском

CentralAsia (MNG) - 28 января в Минске вице-мэр монгольской столицы Улан-Батора по вопросам дорожных и транспортных проектов Батсуурийн Отгонсух и заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович провели в городской ратуше переговоры и подписали соглашение об установлении дружественных связей.

Власти Улан-Батора заинтересованы в развитии инфраструктуры, ремонте дорог и обновлении парка городского транспорта. Прорабатывается вопрос о закупке 300-400 автобусов. Делегация из Монголии рассматривают возможность сотрудничества с МАЗ. Вопросы планирования городского пространства представители белорусской и монгольской столиц обсудили во время встречи.

Решить проблему плотного трафика в Улан-Баторе планируют через внедрение новых линий разнопланового общественного транспорта, системы платных парковок в центре города и административных взысканий. Все большую популярность набирает велосипедное движение. Городские власти планируют построить велосипедную дорожку длиной 387 км, рассказал Батсуурийн Отгонсух. Зампредседателя Мингорисполкома в свою очередь обратил внимание гостей, что в Минске с появлением велодорожки вдоль реки Свислочь резко возросло число велосипедистов. Стороны выразили готовность обмениваться опытом развития городского транспорта.

В планах также сотрудничать в культурной сфере. Гости из Монголии предложили в будущем организовать в Минске ярмарку своих мастеров. Белорусская сторона поддержала предложение и выразила готовность оказывать посильную помощь в реализации инициатив.

"Мы развиваем отношения и сотрудничаем с 40 городами, из них 15 стали для нас городами-побратимами. Рад, что мы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, которое может стать основой не только для развития отношений между Минском и Улан-Батором, но и в целом между Беларусью и Монголией", - сказал Батсуурийн Отгонсух.