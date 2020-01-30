Ложку и нож из костей эпохи неолита нашли в Монголии

CentralAsia (MNG) - Уникальную ложку и нож из костей эпохи неолита нашли в Монголии. Отмечается, что ложка использовалась 4 тыс. лет назад в древнем Египте и китайском государстве Шан. Эти раскопки свидетельствуют, что за 5 тыс. лет до н.э. в Египте уже пользовались ложками из дерева и камня.

Также найденные артефакты свидетельствуют, что монголы использовали ложку 3800 лет назад. А в Европе ложка появилась в Средние века. Тогда ложки были в основном деревянными и роговыми.

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Древнейшие ножи известны с эпохи палеолита. Первыми ножами были каменные (чаще всего кремнёвые) отщепы, приобретшие впоследствии миндалевидную форму.

Позже к ножам начали прикрепляться деревянные и костяные рукояти.

Также широко использовались ножи из кости, дерева и бамбука.

Около 5 тыс. лет назад человек научился получать и обрабатывать металл, и стал изготавливать ножи из меди и бронзы.

Исследовательская группа в отделе археологии Университета Улан-Батора с 2002 по 2011 год обнаружила 7500-летний костяной нож в бассейне реки Эгийн-Гол, вазу 4500 лет и костяную ложку 3800 лет из реки Булган бассейн.