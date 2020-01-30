Алжир поможет Монголии в обучении и стажировке сотрудников в нефтяной компании Sonatrach

CentralAsia (MNG) - Первая встреча министерств иностранных дел Монголии и Алжирской Народно-Демократической Республики состоялась 28 января 2020 года в Алжире.

На встрече присутствовали государственный секретарь по иностранным делам Д.Даваасурэн и государственный секретарь по иностранным делам Алжира Рашид Бладехане. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о текущем состоянии монгольско-алжирских отношений и сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций и актуальные вопросы на международном и региональном уровнях.

В ходе встречи монгольская сторона предложила подготовить горных инженеров и специалистов арабского языка, особенно в отношении опыта алжирской нефтяной промышленности в ближайшие годы, с вводом в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода в Монголии, обучением и стажировкой в нефтяной компании Sonatrach. Алжирская сторона приветствовала это предложение и выразила готовность оказать поддержку.

Монголия и Алжир установили дипломатические отношения 25 июня 1961 года, и это первая страна из арабского мира, в которой страна установила официальные отношения с Алжиром.

Sonatrach — Алжирская государственная нефтегазовая компания, крупнейшая компания страны.

По своим экономическим показателям Sonatrach является также крупнейшей компанией Африканского континента (среди предприятий всех видов деятельности).

Штаб-квартира — в столице страны Алжире. Основана в декабре 1963 году. После национализации в 1970—1971 нефтегазовой индустрии Алжира, принадлежавшей французским компаниям, контроль над ней был передан Sonatrach.

Компания занимается добычей, переработкой, продажей и транспортировкой нефти и газа, а также инвестирует средства в развитие электроэнергетики. Помимо этого, компании принадлежит ряд нефтехимических производств и предприятий по опреснению морской воды. Также компания владеет долями в Numhyd, совместном предприятии с тунисской ETAP, и в ALEPCO, совместном предприятии с ливийской National Oil Corporation.

Реализуя стратегию интернационализации своей деятельности, Sonatrach, кроме Алжира, работает также и в других регионах мира: в Африке (Мали, Нигер, Ливия, Египет), Европе (Испания, Италия, Португалия, Великобритания), Латинской Америке (Перу), а также США.

В рейтинге мировых энергетических компаний Sonatrach является: 12-й нефтяной компанией в мире, 13-й компанией в мире по показателю жидких углеводородов (запасы и производство), 4-й компанией в мире по объемам экспорта сжиженного природного газа, 5-й компанией в мире по общим объемам экспорта природного газа, 6-й компанией в мире в сфере природного газа (запасы и производство).

Численность персонала компании — около 5 тыс. человек. Выручка компании за 2004 составила $32,86 млрд, чистая прибыль — $4,59 млрд. Sonatrach производит около 30 % валового национального продукта Алжира.