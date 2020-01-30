Монгольские инженеры внедрили услуги электронных денег в Мьянме

CentralAsia (MNG) - Компания Mongolian Content около 15 лет работает в сфере информационных технологий и сотрудничает с компанией Myanma Posts and Telecommunications (MPT) Мьянмы с 2016 года. MPT является крупнейшим оператором мобильной связи в Мьянме с 25 миллионами пользователей.

Благодаря сотрудничеству сторон в стране услуга электронных денег MPT Money была внедрена 28 января.

Таким образом, MPT будет предоставлять цифровой финансовый сервис по всей стране благодаря монгольским инженерам.

Монгольская сторона отмечает, что в Мьянме банковский и финансовый сектор недостаточно развит и имеет более низкую цену по сравнению с другими учреждениями в стране с населением 53 миллиона человек.

Граждане Мьянмы могут теперь использовать услуги для перевода платежей, получения кредитов и оплат. Таким образом, монгольские исполнители проекта утверждают, что MPT Money расширит их доступ к финансовым услугам и сократит их использование денежных средств.

Мало того, это будет основой для быстро растущей цифровой мировой экономики для Мьянмы, отмечают монгольские инженеры, которые внедрили этот сервис.

Директор MPT сообщает, что скоро в Мьянме будет выстроена длинная очередь к таким цифровым возможностям.

Согласно заказу компании Мьянмы, компания Mongolian Content Company участвовала во всех этапах разработки и разработки приложения и веб-сайта сервиса MPT Money, а также в разработке меню шаблонов. В будущем монгольские инженеры будут отвечать за бесперебойную работу приложений.