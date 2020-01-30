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  30 января 2020
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В Душанбе задержан преподаватель по подозрению с действиях сексуального характера в отношении 5 учениц

CentralAsia (TJ) -  34-летний мужчина, с 2014 года работающий завхозом и учителем физкультуры в одной из средних школ столицы Таджикистана, задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 5 учениц, передает Ахбор.

Как отмечает источник радио Озоди в прокуратуре Душанбе, в отношении В.И. возбуждено уголовное дело по ст.139, ч.4 УК РТ. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По словам источника, преподаватель приводил своих учениц для сексуальных утех в свою квартиру на улице Шотемур.

В управлении образования города Душанбе заявили, что информированы о задержании преподавателя, но воздержатся от предоставления какой-либо информации по этой теме, чтобы не мешать ходу следствия. Представитель управления сообщил, что у В.И. 8 лет педагогической практики. В школе, где задержанный преподаватель работал завхозом и учителем физкультуры, сообщили, что он начал свою деятельность здесь в 2014 году.

Напомним, в 2019 году суд Яванского района приговорил к 17,5 годам лишения свободы преподавателя лицея из г.Нурек Мирзохона Алиева по аналогичному обвинению. Но близкие Алиева отвергали это обвинение. По их словам, преподаватель, порадовавшись победе своей 12-летней ученицы на шахматном турнире пожал ей руку и поцеловал в щеку, что было воспринято неправильно и стало причиной ареста и сурового наказания Алиева.

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