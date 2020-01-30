$90 млн выделили молодым пастухам в Монголии

CentralAsia (MNG) - 29 января на заседании кабинета министров была утверждена национальная программа «Монгол Малчин» - «Монгольский пастух» Монголии.

Программа будет реализована в течение пятилетнего периода с общим бюджетом 250 млрд тугриков ($90,8 млн), в том числе 30 млрд тугр ($10,9 млн) из частного сектора, 45 млрд тугр ($16,3 млн) из иностранных проектов и международного финансирования, 40 млрд тугр ($14,5) из местного бюджета и 135 млрд тугр ($49 млн) из государственного бюджета.

В программу войдут пастухи старше 16 лет, которые зарабатывают себе на жизнь и разводят скот.

В результате выполнения программы:

- Знания и навыки в животноводстве и сельском хозяйстве будут улучшены, и будут подготовлены молодые скотоводы.

- Модернизация цепочки поставок сырья и продукции животноводства и будет иметь ценность качества.

- Повышение производительности, экономического потенциала и использования пастушьих домохозяйств, улучшение условий для устойчивого и ответственного животноводства, а также повышение доходов и выгод.

- Реализация проектов и программ, которые уменьшают изменение климата и повышают адаптация и устойчивость к риску.

- Предполагается, что сотрудничество пастухов, экологическая инициатива и инвестиции будут активизированы, их работа будет комфортной в обществе, улучшатся их жилищные условия и социальное обеспечение.