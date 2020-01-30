Международный симпозиум монголоведения прошел в Вене

CentralAsia (MNG) - Международный симпозиум по монгольским исследованиям состоялся в Вене 23-24 января в рамках международного проекта «Рассеяние и соединение: художественные фрагменты вдоль степных и шелковых дорог».

Симпозиум был призван стать форумом для международных ученых-монгольских исследователей, чтобы представить и обсудить теоретические и эмпирические исследовательские подходы, обменяться знаниями и улучшить коммуникацию по актуальным вопросам исследований.

Симпозиум посвящен социальной и культурной антропологии и междисциплинарным подходам, в том числе связанным с Монголией исследованиям в области археологии, истории, искусства и естественных наук.

На форуме участники согласились организовывать симпозиум такого рода раз в два года с целью обсуждения недавних исследований, текущих исследовательских проектов и опыта.

Организаторы приглашали к участию в таких темах, как: мобильность, инфраструктура, транзитные зоны и окружающая среда; материальность, искусство и артефакты; Монгольские люди и принадлежность (и). Некоторые из вопросов, связанных (но не ограничиваясь) этими темами:

- Как влияет глобальная политика и связанные с ней инфраструктурные проекты на окружающую среду и общество?

- Как инфраструктура связана с движением материальных ценностей, товаров и артефактов?

- А как они связывают или разгоняют людей, животных, духов и вещи?

Симпозиум собрал исследователей, ученых и художников из Государственного университета Монголии, Университета Эрфурта, Австрийской академии наук, Боннского университета, Венского университета прикладных искусств, Оксфордского университета, Университета Цюриха и Университета Гумбольдта в Берлине.