Житель Таджикистана задушил девушку, которая отказалась с ним знакомиться

CentralAsia (TJ) - Житель джамаата Гули Сурх под городом Истаравшан Фаррух Холмухамедов приговорен к 14 годам колонии строго режима за убийство девушки. Согдийский областной суд оставил его приговор без изменений, передает Ахбор.

Как следует из материалов дела, Фаррух Холмухамедов 12 июня 2019 года подошел к А.Н., понравившейся ему девушке из махаллы Яси, чтобы познакомиться с ней. А.Н., которая одна посла скот, испугалась и закричала. Разозленный «Меджнун» напал на девушку и задушил ее платком. Девушка скончалась на месте.

14 лет проведет за решеткой житель Истаравшана за убийство девушки. Как сообщили в Согдийской областном суде, судебная коллегия по уголовным делам облсуда рассмотрела кассационную жалобу подсудимого Фарруха Холмухамедова и оставила приговор суда города Истаравшана от 29 августа 2019 года без изменений.

Источник отметил, что осужденный 21 мая 2019 года был приглашен как мардикор ("наёмный работник") в один из домов в джамаате Гули Сурх.