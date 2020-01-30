Гендиректор ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за коронавируса. Число погибших - 170

CentralAsia (CA) - Генеральный директорв ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус созвал заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 30 января для всесторонней оценки ситуации с коронавирусом , передает служба новостей ООН.

Общее число зараженных коронавирусом - 6065, из них 5997 - в Китае. Летальных случаев 170 - все на территории Китая. За пределами КНР особую обеспокоенность специалистов ВОЗ, как отметил Тедрос, вызывает ситуация в Германии, Вьетнаме и Японии – на территории этих стран зарегистрированы случаи передачи вируса от человека человеку.

Глава международной организации призвал страны очень внимательно отнестись и к теме эвакуации своих граждан с территории Китая. Признавая право государств на такое решение, он просил учитывать, что возвращающиеся из КНР путешественники могут оказаться переносчиками инфекции, а потому властям стран следует внимательно относиться к состоянию их здоровья.

В ВОЗ отметили и роль СМИ в освещении темы вируса. Отвечая на вопрос о том, не слишком ли много ажиотажа создают журналисты вокруг этой темы, Майкл Райан, Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявил, что информация востребована обществом, а потому ее не может быть слишком много. Главное, чтобы она была достоверной.