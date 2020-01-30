В Узбекистане в борьбе с «поножовщиной» затупили острие 350 ножей на рынке

CentralAsia (UZ) - Острие более 350 ножей затупили по требованию органов правопорядка Андижана на городском рынке, сообщила пресс-служба УВД Андижанской области.

Сотрудники правоохранительных органов провели разъяснительную работу на местном рынке, чтобы на ранней стадии предотвратить преступления, связанные с нанесением серьезных ранений колющими предметами. По итогам этой работы было затуплено острие более 350 ножей, находившихся в свободной продаже.

Кроме этого, в ходе операции «Тун» («Ночь») были обнаружены и изъяты 18 колющих предметов у людей, прогуливающихся без дела по улицам города.

Сообщается также, что подобные профилактические меры помогают пресекать ранние преступления в молодом возрасте.