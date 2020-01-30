Грунт с человеческими костями привезли на стройку мечети в Ташкенте (видео)

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились фотографии с изображением грунта с человеческими костями, якобы привезенного с кладбища на стройку в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Пресс-служба местной администрации выехала на территорию, чтобы прояснить ситуацию.

Как оказалось, здесь находилась известная местным жителям мечеть “Мулла Косим”, построенная в непосредственной близости с кладбищем. По причине того, что мечеть была совсем небольшой и ветхой, было запланировано строительство новой мечети площадью 0.55 гектаров.

К строительству была привлечена техника, которая не работала на местах захоронения, утверждают в администрации. Кроме того, по словам местного старейшины и работника кладбища, все работы вблизи кладбища проводились в присутствии родственников, захороненных на данном кладбище людей.

Старейшина махалли и смотритель кладбища, комментируя данный инцидент, сообщили, что на территории самой мечети не было никаких захоронений, и в грунте, вывезенном отсюда не могло быть человеческих останков.

Как утверждает председатель махалли, грунт, выгруженный на улице, указанной на видео в соцсетях не имеет никакого отношения к земле на территории бывшей мечети. Он был привезён с ближайших строительных площадок, где вырыли котлован. Грунт привезли в целях облагораживания территории, оставшейся от демонтированных гаражей.

Во время выборочных раскопок горок с землёй, кости найдены не были. При разравнивание горок с помощью экскаватора, кости также не были обнаружены, сообщили в хокимияте.