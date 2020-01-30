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  30 января 2020
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Туркменистан переходит на двухпалатную парламентскую систему

CentralAsia (TM) -  По инициативе президента Туркменистана будет проведена реформа, в результате которой страна перейдет на двухпалатную систему парламента. Гурбангулы Бердымухамедов озвучил это предложение 25 сентября прошлого года на 2-м заседании Халк Маслахаты.

Таким образом, произойдет слияние Халк Маслахаты (Народного Совета) и Меджлиса (однопалатного национального парламента) в один двухпалатный парламент. Палаты будут наделены равными правами, при этом их задачи и компетенции будут разными.

Как рассказал в интервью СМИ д.ю.н. и заслуженный юрист М. Хаитов, законодательную роль будет выполнять Меджлис, Халк Маслахаты возьмет на себя функции представительства территорий. Эксперт считает, что такое разделение полномочий усилит позиции территориального влияния и выведет законотворческую работу на более высокий уровень.

Хаитов особенно подчеркнул иерархическое равенство двух палат. Он отметил, что парламент, базирующийся на двухпалатной системе, существует в 70-ти странах мира.

По мнению эксперта, для Туркменистана принятие такой формы демонстрирует демократическое развитие государства.

Ожидается, что проект закона о внесении необходимых изменений и дополнений в Конституцию будет рассматриваться на заседании Халк Маслахаты в наступившем году.

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